Новости версия для печати В Троснянском районе у местной жительницы украли велосипед Двухколёсный транспорт не был закреплён противоугонным тросом.



В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. Чтобы избежать подобных фактов, владельцам велотранспорта следует предпринимать меры к сохранности своего имущества. В частности, не рекомендуется оставлять велосипед около дома или в подъезде на ночь, даже если используется запирающее устройство.



При необходимости оставить транспорт ненадолго, обязательно используйте надёжный велосипедный замок U-образного или цепного типа. Если документы на велосипед отсутствуют, следует переписать или сфотографировать серийный номер рамы, а также сделать гравировку либо записать свои данные на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете. В случае обнаружения это поможет опознать имущество.





Анастасия Дорохова

7 августа 2019 года







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