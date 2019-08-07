Новости версия для печати Орловцу придётся либо оплатить долг, либо расстаться со своим автомобилем Против него возбуждено исполнительное производство о взыскании по страховым взносам в размере более 230 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба ведомства, судебный пристав-исполнитель надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, но мужчина никаких мер к погашению задолженности не предпринимал. Более того, гражданин начал скрываться, по повесткам в районный отдел судебных приставов не являлся.



В ходе проведения совместных рейдовых мероприятий судебных приставов и сотрудников ГИБДД автомобиль должника был остановлен для проверки. Выяснилось, что гражданину принадлежит автомобиль Форд, которым он и управлял. Судебный пристав в присутствие понятых незамедлительно составил акт описи и ареста в отношении выявленного транспортного средства. Кроме того, мужчине было разъяснено, что в случае не уплаты долга в установленные законом сроки, имущество будет передано на реализацию, а вырученные денежные средства пойдут в счёт погашения задолженности.





Анастасия Дорохова

7 августа 2019 года







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