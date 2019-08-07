Новости версия для печати В Орле открылась выставка фотографий Геннадия Богатова Он был фотокорреспондентом, членом Союза журналистов России и Союза фотохудожников. Выставка работает в областном выставочном центре. В этом году мастеру исполнилось бы 70 лет.



Сотрудник газеты «Орловский вестник», он никогда не расставался с фотоаппаратом, . Одно время он был и нашим коллегой - несколько лет работал в Орловской телерадиовещательной компании. Его удивительные, органичные снимки часто становились центральным событием газет.



Вячеслав Митрохин, фотограф: «Спортивные фотографии у него были очень хорошие, но больше всего любил снимать людей, жанр, снимал свою семью»

Фотографии для этой выставки предоставили сын и дочь Геннадия Богатова. Они с теплотой и благодарностью вспоминают отца, который привил и им любовь к этому занятию. В этом году мастеру исполнилось бы 70 лет.



Екатерина Монастырецкая, дочь Геннадия Богатова: «Я очень рада, что эта выставка состоялась, потому что мы долго хотели её сделать. Мы не знали как, как подойти к этому. В этом году моему отцу было бы 70 лет. Благодаря Вячеславу Лаврушину - директору Выставочного центра и моему брату Ивану Богатову, удалось воплотить эту идею»

Вспомнить Геннадия Богатова, поделиться своим впечатлением о нем и его талантливых работах пришли многие известные художники, и не только. Геннадий Иванович был добрым и очень открытым человеком, который многое успел в жизни. Был дизайнером и редактором книг, принимал участие в зарубежных выставках, в 80-хх стал одним из организаторов и учредителей Союза фотохудожников СССР, а потом и России. Много ездил по области и стране, и отовсюду привозил удивительные снимки.



Александр Широбоков, член Союза фотохудожников России: «Геннадий Иванович ушел от нас, а его живая фотография осталась. Выставка эта имеет большое знание, потому что многие в Орле увидят настоящую фотографию, так же как вспомнят настоящего человека, организатора Геннадия Богатова»

Черно-белые фотографии несут в себе отпечаток недавнего ещё времени, но, кажется, что уже далёкого и невозвратного. Как истинный мастер Богатов умел подсмотреть и схватить именно тот момент, который оставался не только на плёнке и бумаге, но и в сердце. На долгие годы.









Эва Стасюлевич

7 августа 2019 года







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