Новости версия для печати Список нерадивых застройщиков расширяется В этом году правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по фактам хищения денег дольщиков. Обмануты были почти 150 участников долевого строительства. В долгострои они вложили больше 200 миллионов рублей.



Всего же правоохранителями сейчас расследуется шесть уголовных дел, возбужденных в отношении руководителей компаний-застройщиков. Вопрос обманутых дольщиков сегодня вновь обсуждался в областной администрации, на заседании Координационного совета по обеспечению правопорядка. Участники совещания говорили о выходе из сложившийся ситуации. Конкретнее о создании Фонда по защите прав граждан - участников долевого строительства, за счёт которого будет обеспечиваться завершение строительства проблемных домов, работы на которых застройщики не в силах завершить самостоятельно. Глава региона подчеркнул, что до запуска Фонда в работу регион должен приложить все усилия, чтобы число обманутых дольщиков не выросло.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Если мы понимаем, что застройщик начинает входить в процедуру банкротства, либо прекращает строительство, нужно информацию через СМИ доводить до людей. И сразу же передавать её в правоохранительные органы. Оперативное информирование всех сторон позволит нам избежать и мошеннических действий, и сбора денежных средств, и масштабирования количества дольщиков».





Антон Киселёв

7 августа 2019 года







На главную страницу





