Новости версия для печати Завтра православная Церковь вспоминает Великомученика Пантелеимона Торжественное богослужение в память о целителе состоится сегодня.



Всенощное бдение пройдет в храме вмч. Пантелеимона (село Плещеево, Орловский район). Его возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон. Служба начнется в 16:00.



Всю свою жизнь Пантелеимон посвятил страждущим, больным, убогим и нищим. Он безвозмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их именем Иисуса Христа. Происходило это при императоре Максимиане, когда царило идолопоклонничество. За искреннюю Веру в Спасителя, за отказ поклониться идолам Пантелеимон был предан страшным мукам и казнен.





Мария Семак

8 августа 2019 года







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