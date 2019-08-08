Новости версия для печати Орловские любители пробежек ищут единомышленников Горожан приглашают присоединиться к проекту «Parkrun».



Еженедельные любительские забеги проводятся во многих странах. Маршрут, как правило, пролегает по парку. Дистанция составляет 5 км. Это не соревнования, но время, за которое преодолевается расстояние, фиксируется. Забеги бесплатны, от участников требуют только единовременной регистрации с целью дальнейшего учета результатов. Организацией мероприятий (разметка трассы, хронометраж, публикация результатов) занимаются поочерёдно сами бегуны. В Орле трасса проложена по набережной, измерена с помощью специального измерительного колеса и представляет собой два круга по 2500 метров.



Забеги уже проводятся и каждый желающий может присоединиться к международному движению Parkrun. Старт каждую субботу в 9 утра.





Анастасия Дорохова

8 августа 2019 года







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