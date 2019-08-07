Новости версия для печати В Орле проходит масштабная реконструкция магистрального водовода Без воды остался областной центр, а также посёлок Знаменка и деревня Жилино. На работу сотрудники «Водоканала» отвели себе ровно сутки.



Работа кипит с раннего утра. К обеду половина запланированных работ уже была сделана.



Владимир Захареев, начальник службы эксплуатации водопроводных сетей МПП ВКХ «Орелводоканал»: «Заменили затвор диаметром 1000 мм, остаётся собрать одну сторону и уже можно подавать воду»

Ровно в 8 часов утра подача воды с Кромского водозаборного узла была остановлена. В течение двух часов шёл сброс давления и только после этого специалисты смогли приступить к основной задаче. Надо отметить, что возраст водопровода более 40 лет. Профилактика ведётся регулярно, но капитальный ремонт с заменой каких-то участков или оборудования происходят редко.



Василий Иванов, генеральный директор МПП ВКХ «Орелводоканал»: «Водовод постоянно находится под постоянным рабочим давлением, то есть вмешаться в работу системы, что-то в ней исправить невозможно. Каждая остановка - прекращение водоснабжения города»

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Сегодня ежесуточное потребление воды в городе - порядка 100 тысяч кубометров. Через водовод, на котором мы находимся, проходит ежедневно шестьдесят тысяч кубометров воды. 60% потребителей г. Орла запитаны на этот водовод»

Строители работают в две смены без перерывов и все для того, что бы дать воду как можно быстрее. На время вынужденной «засухи» город организовал подвоз питьевой воды в Заводской и Советский районы по графику в 32 точках. Довозят ее и в поселок Знаменка и деревню Жилино. Такие масштабные ремонтные работы существенно повысят надёжность водоснабжения. Проводятся они за счёт средств «Водоканала» по производственной программе. Общая стоимость - порядка 17 миллионов рублей.









Оксана Гранн

7 августа 2019 года







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