Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Вложились в «Замки на песке». Сможет ли Фонд по защите прав дольщиков обезопасить орловцев от ошибок в «квартирном вопросе»?



- «Сухой закон» - для половины города. Сегодня в районе станции обезжелезивания на целый день закрыли вентиль. Мы видели, как выглядят старые трубы, и их, действительно, нужно было заменить.



- Невкусная и не полезная. Региональный Роспотребнадзор забраковал 45 партий рыбы и морепродуктов.



- Битва за урожай, при любой погоде. Орловские аграрии собирают хороший урожай, вопреки дождливому лету.



- «Мгновения» талантливого фотографа. В областном выставочном центре вспоминают Геннадия Богатова.



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Вести-Орёл

7 августа 2019 года







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