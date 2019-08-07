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среда
7.08.2019
22:51:47
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Вложились в «Замки на песке». Сможет ли Фонд по защите прав дольщиков обезопасить орловцев от ошибок в «квартирном вопросе»?
- «Сухой закон» - для половины города. Сегодня в районе станции обезжелезивания на целый день закрыли вентиль. Мы видели, как выглядят старые трубы, и их, действительно, нужно было заменить.
- Невкусная и не полезная. Региональный Роспотребнадзор забраковал 45 партий рыбы и морепродуктов.
- Битва за урожай, при любой погоде. Орловские аграрии собирают хороший урожай, вопреки дождливому лету.
- «Мгновения» талантливого фотографа. В областном выставочном центре вспоминают Геннадия Богатова.
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