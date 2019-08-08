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Начальника Должанского ОГИБДД оштрафовали за фальсификацию документов

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2017 года, он при пособничестве своего знакомого, в целях освобождения последнего от административной ответственности за совершенное им дорожно-транспортное происшествие и оставление места ДТП, инсценировал ДТП с участием автомобиля своего пособника, сфальсифицировав материалы об административном правонарушении путем внесения в них заведомо ложных сведений.

Приговором суда фигуранту дела назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных функций, сроком на 2 года 6 месяцев.

Его пособник признан виновным в пособничестве в совершении указанных преступлений. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей.