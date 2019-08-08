Новости версия для печати ФК «Орел» выбыл из Кубка Черноземья Наша команда остановилась в шаге от главного матча турнира.



Полуфинальная встреча состоялась вчера в Орле. В соперники «Орлам» достался один из лидеров Третьего дивизиона – нововоронежский «Атом». Большая часть первого тайма прошла без острых моментов, хотя гости имели больше подходов к воротам. Удалось им забить на 43 минуте первого тайма, воспользовавшись ошибкой защитников. Во втором тайме игры, хозяева попытались раскрыться, за что и получили второй гол в свои ворота. До конца матча нашей команде хватило сил только, чтобы забить гол престижа – отличился вышедший на поле Максим Серегин. Итог – 1:2 и завершение выступления в Кубке Черноземья.



Следующей встречей для нашей команды станет календарная игра сезона с «Торпедо» из города Волжский. Матч состоится в субботу 10 августа в 16:00.





Анастасия Дорохова

8 августа 2019 года







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