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Сегодня - Международный день офтальмологии

Через органы зрения человек получает 80 % информации об окружающем его мире, а сохранить ее точной и яркой помогают врачи. Какие современные методы для лечения различных заболеваний зрения применяют офтальмологи и что рекомендуют для профилактики?

Самая распространённая патология глаз – это катаракта. Она настигает многих людей старше 40 лет. К сожалению, в наши дни эта болезнь значительно «помолодела». 
 
Во всем мире золотой стандарт лечения катаракты – операция. Замену хрусталика в офтальмологическом отделении Орловской областной клинической больницы уже несколько лет производят высокотехнологичным методом. Причем на самых разных стадиях болезни. 
 
По словам врачей, здесь есть все для диагностики 99% патологий зрения. Появились и новые методы лечения. Уколы непосредственно в стекловидное тело глазного яблока позволили лечить болезни, которые раньше считались неизлечимыми. 
 
Алексей Плющев, заведующий офтальмологическим отделением Орловской областной клинической больницы: «Еще у нас появилась интересная возможность проконсультировать пациентов в ведущем офтальмологическом центре в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца в Москве. Заработал телемедицинский канал, по которому мы можем предоставить выписку, провести заочную консультацию пациента».
 
Наталья Сафонова работает офтальмологом уже более 35 лет. Говорит, что с появлением компьютеров и гаджетов появились новые болезни. Например, «синдром сухого глаза». Классические же патологии рефракции начинаются намного раньше. 
 
Наталья Сафонова, врач-офтальмолог Областной клинической больницы: «Глаз формируется на протяжении очень долгого, длительного времени, вплоть до 25 лет и процесс формирования наиболее уязвимый, поэтому зрительные функции страдают гораздо чаще и детей в очках мы видим все больше и больше на наших улицах».
 
В один голос офтальмологи говорят, что есть тяжелые патологии глаз, которые начинаются без симптомов. Поэтому зрение нужно проверять профилактически. Хотя бы в рамках диспансеризации.





Елена Литинская
8 августа 2019 года

 


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