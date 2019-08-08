В Орловской области запланировали масштабную реконструкцию системы водоснабжения

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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В Орловской области запланировали масштабную реконструкцию системы водоснабженияНа эти цели запланировали потратить почти полмиллиарда рублей.
Постановление об утверждении соответствующей программы
подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Средства выделяются из федерального бюджета, а также из бюджетов области и муниципальных образований. Всего в рамках Программы планируется построить пять крупных объектов питьевого водоснабжения, четыре из которых в Орле.
Так, в областном центре запланировано строительство водовода по ул. Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе, станции умягчения на Комсомольском водозаборном узле (ВЗУ), станции умягчения на Окском ВЗУ и строительство водовода от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина. Еще один планируемый объект - станция очистки и обезжелезивания воды в посёлке Кромы.
К концу 2024 года планируется довести долю населения Орловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 95,6 %. Сейчас эта цифра составляет 85,95 %.