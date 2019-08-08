Новости версия для печати В Орловской области запланировали масштабную реконструкцию системы водоснабжения На эти цели запланировали потратить почти полмиллиарда рублей.



Постановление об утверждении соответствующей программы подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Средства выделяются из федерального бюджета, а также из бюджетов области и муниципальных образований. Всего в рамках Программы планируется построить пять крупных объектов питьевого водоснабжения, четыре из которых в Орле. Так, в областном центре запланировано строительство водовода по ул. Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского шоссе, станции умягчения на Комсомольском водозаборном узле (ВЗУ), станции умягчения на Окском ВЗУ и строительство водовода от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина. Еще один планируемый объект - станция очистки и обезжелезивания воды в посёлке Кромы. К концу 2024 года планируется довести долю населения Орловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 95,6 %. Сейчас эта цифра составляет 85,95 %.





Анастасия Дорохова

8 августа 2019 года







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