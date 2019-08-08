Новости версия для печати Опекуны дошкольников Шаблыкинского района зря платили за детский сад По закону они имеют право этого не делать.



В соответствии частью 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, плата за присмотр и уход за детьми, оставшимися без попечения родителей, не взимается. Нарушения указанных требований были найдены в детском саду №1 в п. Шаблыкино, а также в Молодовской, Навливской и Хотьковской школах, в которых имеются пришкольные группы с пребыванием детей дошкольного возраста. Известно, что с пяти родителей, являющихся опекунами детей, оставшихся без попечения родителей, взималась плата за присмотр и уход за детьми. Общая сумма - более 97 тысяч рублей. В целях устранения нарушений закона прокуратурой района в адрес образовательных организаций, а также главе администрации Шаблыкинского района были внесены представления. В настоящее время одному из родителей денежные средства в сумме более 32 тыс. рублей уже возвращены.





Анастасия Дорохова

8 августа 2019 года







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