Новости версия для печати Городская комиссия проверила благоустройство районов Орла Объезд ключевых адресов проходит регулярно. В этот раз побывали на трех объектах. Что увидели и какие выводы сделали?



Дорогу сделали, а вокруг порядка нет. На пересечении улиц Московская и Степана Разина прилегающая территория к хозяйствующим субъектам находится в неудовлетворительном состоянии. Такой вывод сделал глава администрации Орла в ходе очередного объезда. Сотрудник районной административно-технического контроля заверила, что меры уже принимаются, работа с предпринимателями ведётся, и они стараются вовремя исправлять нарушения. Галина Коновалова, начальник отдела АТК территориального управления по Железнодорожному району г. Орла: В связи с тем, что с 23 июня 2019 года в законе Орловской области произошли изменения. Раньше можно было предупреждать людей за данные нарушения, а теперь сразу штрафные санкции. Для физических лиц – от 1 до 5 тысяч, для юридических лиц - от 10 до 30 тысяч рублей В Советском районе тоже не все ладно. Остановка общественного транспорта, расположенная на улице 60-лет Октября, находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Неподалёку поставили рекламную конструкцию и должны были благоустроить территорию. Но, видимо, забыли. До 19 августа все должно быть приведено в соответствие. Такое внимание к этому участку улицы 60-лет Октября, он идёт от Герценского моста по улице Горького, не случайно. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будет проведено благоустройство прилегающей территории, так называемой «полосы отвода». Работы должны начаться в ближайшее время.









Оксана Гранн

8 августа 2019 года







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