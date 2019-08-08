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Городская комиссия проверила благоустройство районов Орла

Объезд ключевых адресов проходит регулярно. В этот раз побывали на трех объектах. Что увидели и какие выводы сделали?

Дорогу сделали, а вокруг порядка нет. На пересечении улиц Московская и Степана Разина прилегающая территория к хозяйствующим субъектам находится в неудовлетворительном состоянии. Такой вывод сделал глава администрации Орла в ходе очередного объезда.
 
Сотрудник районной административно-технического контроля заверила, что меры уже принимаются, работа с предпринимателями ведётся, и они стараются вовремя исправлять нарушения.
 
Галина Коновалова, начальник отдела АТК территориального управления по Железнодорожному району г. Орла: В связи с тем, что с 23 июня 2019 года в законе Орловской области произошли изменения. Раньше можно было предупреждать людей за данные нарушения, а теперь сразу штрафные санкции. Для физических лиц – от 1 до 5 тысяч, для юридических лиц - от 10 до 30 тысяч рублей
 
В Советском районе тоже не все ладно. Остановка общественного транспорта, расположенная на улице 60-лет Октября, находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Неподалёку поставили рекламную конструкцию и должны были благоустроить территорию. Но, видимо, забыли. До 19 августа все должно быть приведено в соответствие. 
 
Такое внимание к этому участку улицы 60-лет Октября, он идёт от Герценского моста по улице Горького, не случайно. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будет проведено благоустройство прилегающей территории, так называемой «полосы отвода». Работы должны начаться в ближайшее время.





Оксана Гранн
8 августа 2019 года

 


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