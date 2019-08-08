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Коротко о главном

- Чтобы видеть мир четко и в красках. Сегодня - День офтальмолога. Расскажем, как орловские медики лечат заболевания глаз и что рекомендуют для сохранения зрения.





- Что успевают, а где - отстают? Какими темпами идет благоустройство областного центра проверил глава администрации. В рейд по ключевым адресам отправилась и наша съемочная группа.





- На отдых к озеру вне зависимости от физических возможностей: в Орле на два дня откроют инклюзивный пляж.





- Остановка по требованию. Пожилым орловцам далеко и не просто добираться до павильона. «Вести-Орел» разбирались - как можно помочь жителям.





- Работа в зоне высокого риска: сегодня орловские «газодымозащитники» еще раз проверят практические навыки. В регионе стартуют соревнований на звание лучшего звена.