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четверг
8.08.2019
13:04:45
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Чтобы видеть мир четко и в красках. Сегодня - День офтальмолога. Расскажем, как орловские медики лечат заболевания глаз и что рекомендуют для сохранения зрения.
- Что успевают, а где - отстают? Какими темпами идет благоустройство областного центра проверил глава администрации. В рейд по ключевым адресам отправилась и наша съемочная группа.
- На отдых к озеру вне зависимости от физических возможностей: в Орле на два дня откроют инклюзивный пляж.
- Остановка по требованию. Пожилым орловцам далеко и не просто добираться до павильона. «Вести-Орел» разбирались - как можно помочь жителям.
- Работа в зоне высокого риска: сегодня орловские «газодымозащитники» еще раз проверят практические навыки. В регионе стартуют соревнований на звание лучшего звена.
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