Новости версия для печати Орловская область возьмет ещё один кредит Цель – снижение обслуживания государственного долга.







В целях экономии расходов на обслуживание государственного долга Орловской области подписано постановление регионального Правительства о привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях в размере 4608,5 млн рублей под процентную ставку не более 8,25 процентов годовых для рефинансирования имеющихся долговых обязательств Орловской области с более высокой процентной ставкой.



Отмечено, что в результате этого объем государственного долга не увеличится. По информации пресс-службы областной администрации, причиной перекредитования стало снижение ключевой ставки Банка России до уровня 7,25 процентов годовых.В целях экономии расходов на обслуживание государственного долга Орловской области подписано постановление регионального Правительства о привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях в размере 4608,5 млн рублей под процентную ставку не более 8,25 процентов годовых для рефинансирования имеющихся долговых обязательств Орловской области с более высокой процентной ставкой.Отмечено, что в результате этого объем государственного долга не увеличится.





Анастасия Дорохова

8 августа 2019 года







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