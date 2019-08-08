Орловская область возьмет ещё один кредит

|
четверг
8.08.2019
20:06:49
|
|
Орловская область возьмет ещё один кредитЦель – снижение обслуживания государственного долга.
По информации пресс-службы областной администрации, причиной перекредитования стало снижение ключевой ставки Банка России до уровня 7,25 процентов годовых.
В целях экономии расходов на обслуживание государственного долга Орловской области подписано постановление регионального Правительства о привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях в размере 4608,5 млн рублей под процентную ставку не более 8,25 процентов годовых для рефинансирования имеющихся долговых обязательств Орловской области с более высокой процентной ставкой.
Отмечено, что в результате этого объем государственного долга не увеличится.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта