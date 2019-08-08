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Орловские приставы проявили «активность» по взиманию долгов за ЖКХ

Цифры превзошли прошлогодние на 116%.

Обзор деятельности регионального управления был проведён за 7 месяцев с начала 2019 года. За этот период приставы взыскали 122 млн. 645 тыс. руб. задолженности за предоставленный газ, тепло и электричество, что больше на 116% или на 65 млн. 886 тыс. руб., чем за аналогичный период прошлого года.

С должников - физических лиц, в случае отказа погашать задолженность в добровольном порядке, задолженность списывается со счетов, взыскание обращается на заработную плату и иные доходы. Так, за 7 месяцев 2019 года вынесено свыше 6 тысяч постановлений об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах должников в банках или иных кредитных организациях.

Кроме того, в рамках 1000 исполнительных производств, копии исполнительных документов направлены в организации для удержания задолженности из заработной платы или иного дохода должников. Руководители организаций - должников предупреждаются об уголовной ответственности.



Анастасия Дорохова
8 августа 2019 года

 


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