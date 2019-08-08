Новости версия для печати К борьбе с мусором на территориях Орла приступила третья смена экоотрядов За одним из рейдов «зелёного патруля», ответственного за Советский район, наблюдал Антон Киселев.



Даже в этой несложной работе - безопасность, прежде всего. Причём как физическая, так и юридическая. Поэтому с каждым участником экоотряда в первую очередь заключается трудовой договор. Согласно условиям они могут работать не больше 2,5 часов в день, суббота и воскресенье – выходные. В обязательном порядке все должны пройти инструктаж по технике безопасности. Кстати, для большинства ребят это первая запись в трудовой книжке.



Роман Гулиев, менеджер отдела по благоустройству территориального управления по Советскому району администрации г. Орла: Это, во-первых, приучает детей с раннего возраста следить за собой, прежде всего. Чисто не там, где не мусорят, а там, где не сорят. И в дальнейшем, я думаю, приведет и в семейной жизни к порядку и благополучию».

Третья смена экоотрядов в Советском районе Орла собрала почти полсотни старшеклассников. К работе ребята приступили 1 августа. Убирать улицы Орла они будут до конца месяца. Все они отлично понимают значимость своего труда - ведь они приводят в порядок места, где сами гуляют и отдыхают. Но, при этом, большинство ребят пришли в экоотряды подзаработать.



Помогают экопатрулю и местные жители. Подсказывают и показывают где мусора больше всего. Вообще же орловские экоотряды в этом году отметили юбилей - им исполнилось 10 лет. В первое лето - в 2009 году через них прошло больше 1600 старшеклассников. Сколько подростков в этом году совместили каникулы и работу - станет известно в сентябре.









Антон Киселёв

8 августа 2019 года







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