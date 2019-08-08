Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- «За» чистые отношения с городом. Что заставляет школьников вступать в ряды экологического десанта? Наш корреспондент вышел вместе с ребятами на улицы Орла.



- Новые рабочие места и возможность не ехать за стройматериалами в соседние регионы. Сегодня городские депутаты согласовали размещение гипермаркета «Леруа Мерлен» в Орле.



- Когда штрафы не пугают. Почему собственники хозяйствующих субъектов не спешат наводить порядок на прилегающей территории? Ответы мы искали вместе с властями города.



- Их работа - добавить красок в жизнь. Не художники, а офтальмологи сегодня принимают поздравления. Советы, как сохранить зрение - в нашем сюжете.



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Вести-Орёл

8 августа 2019 года







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