Воспитанники орловского центра «Десантник» прошли патриотические сборы

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четверг
8.08.2019
20:06:37
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Воспитанники орловского центра «Десантник» прошли патриотические сборыПроект стал возможен благодаря средствам президентского гранта.
В сборах приняли участие воспитанники центра «Десантник», а также юные орловцы, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Ребята пополнили знания в области военно-исторического прошлого родного края, пообщались с действующими сотрудниками силовых структур и ветеранами военной службы.
Во время пешего перехода юные участники получили возможность приобщиться к духовным ценностям, благодаря настоятелю Свято-Покровского храма с. Становой Колодезь отцу Алексию.
В гости к молодым разведчикам приезжали ветераны и участники боевых действий, представители общественных организаций ОРО ДОСААФ России, «Флоту быть», поисковых отрядов и объединений, орловских областных федераций скалолазания и авиационных видов спорта, представители военкомата и движения «Юнармия». Заключительным мероприятием сборов стали испытания на право ношения голубого берета ВДВ.
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