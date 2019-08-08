Два муниципальных предприятия Орла поддержат рублем

|
четверг
8.08.2019
20:06:12
|
|
Два муниципальных предприятия Орла поддержат рублемРечь о ТТП и ЖРЭП (Заказчик).
Депутаты орловского горсовета согласовали принятие поправок в городской бюджет. Так, трамвайно-троллейбусное предприятие дополнительно получит 10 миллионов рублей. Кроме того, как заявили на внеочередной сессии, водителям повысят заработную плату. МУП ЖРЭП (Заказчик) профинансируют на 24 миллиона рублей.
Также дополнительные средства получило и региональное управление образования. 20 миллионов рублей позволят разблокировать счета образовательных учреждений и подготовиться к новому учебному году.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта