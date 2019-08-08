Новости версия для печати Ремонт в парке «Ботаника» приостановлен? Как говорят местные жители, рабочих в парке они не видят несколько дней. Съемочная группа «Вести-Орел» снова отправилась на место.



Неделю назад работы здесь велись активно. Резиновое покрытие на детской площадке тогда обещали положить в ближайшие дни. Однако что-то пошло не так.



Олег Гусев, представитель подрядчика: «Материал на месте. Обнаружились небольшие огрехи, которые остались от прошлой фирмы, которая здесь работала. Я думаю, что до конца следующей недели резиновое покрытие положим».

По просьбе жителей города рабочая группа во главе с вице-спикером областного совета Михаилом Вдовиным решила провести проверку в парке «Ботаника». На вопрос «А где рабочие?», подрядчик ответил так: «Ожидают следующего этапа работ. Когда выпиленные ветки и деревья вывезут».



Олег Гусев, представитель подрядчика: «По поводу вывоза деревьев у нас заключен договор с «Зеленстроем». До 5 августа они работали по городу, не приступили к вывозу деревьев».

Вопросов возникло много: это и деревья, которые обещают вывезти до конца следующей недели, и освещение в некоторых местах, и детская площадка.



Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского облсовета: «Учитывая обещания подрядчика, давайте встретимся через неделю и посмотрим. Сегодняшнее состояние, когда на объекте нет рабочих - это неправильно».

Застой в работе на целую неделю может сильно отразиться на конечном этапе, ведь до официального приема осталось меньше месяца. Подрядчик же уверяет, что все для завершения работ в срок у них есть.









Всеволод Трифонов

8 августа 2019 года







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