Новости версия для печати Семья погорельцев вернулась в отремонтированную квартиру Трешка в многоэтажном доме пять лет назад сгорела дотла и совсем была не пригодна для проживания.



Александр Саблин, хозяин квартиры: «Тут все было обгоревшее. Стены обгорели, все поплавилось. Пострадал весь дом»

В июне 2019 года руководству компании «Орёлстрой» поступило письмо с просьбой оказать посильную профессиональную помощь школьнику – сироте. В течение двух месяцев здесь шли ремонтные работы. Сначала вывезли мусор и демонтировали разрушенные перегородки, затем боролись с нагаром.



Работы вели даже на фасаде, пострадавшем от огня. Установили новые счётчики и систему слаботочной сигнализации. Вся отделка материалами класса «комфорт».



Дмитрий Сучков, главный исполнительный директор ПАО «Орёлстрой»: «В прошлом году был взрыв газа на улице Красноармейской 1. Отчасти похожая ситуация. Квартира не просто выгорела, а ещё и были повреждены конструкции. Работы были чуть сложнее. Мы социально ориентированная организация, все прекрасно понимаем. Всегда рады помочь и посодействовать людям».

Восьмиклассника, не только поздравили с новосельем, но и пожелали после окончания школы пойти учиться на строителя. Обещали и на практику взять и работой в будущем обеспечить.









Татьяна Тимохина

8 августа 2019 года







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