В Хотынецком районе полицейские поймали наркодиллера

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пятница
9.08.2019
14:49:19
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В Хотынецком районе полицейские поймали наркодиллераВ доме обнаружили более 670 граммов наркотического средства растительного происхождения.
У оперативников имелись сведения, что житель поселка может быть причастен к хранению запрещенных к обороту веществ. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий информация подтвердилась.
Во время обыска в жилище гражданина сотрудники полиции на балконе обнаружили коробки со средством растительного происхождения, предположительно наркотическим.
Согласно исследованию, изъятое оказалось маковой соломой весом 673,3 граммов. Мужчина пояснил, что хранил ее для собственного употребления.
В отношении гражданина, хранившего наркотическое средство растительного происхождения в крупном размере, следственным подразделением возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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