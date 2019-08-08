Новости версия для печати Депутаты городского совета Орла вновь прервали свои каникулы Причин оказалось несколько.



Казалось бы хорошая новость - администрация Орла смогла увеличить бюджетные доходы почти на 55 миллионов рублей. Пусть и не самыми популярными методами: распродавая имущество, и взыскивая долги с арендаторов муниципальной недвижимости. Но обернулась новость о росте доходов перепалкой, которая с каждой минутой всё больше разгоралась на внеочередной сессии горсовета. Размолвки возникли, когда народные избранники и орловские чиновники начали решать куда направить нежданные миллионы. Сошлись только на том, что необходимо погашать долги Орла.



Игорь Краличев, заместитель администрации г. Орла, начальник финансово-экономического управления: «По управлению городского хозяйства и транспорта - по взносам на капремонт общедомового имущества - 27 миллионов рублей. По погашению задолженности перед перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров по единой маршрутной сети - 18 миллионов 240 тысяч рублей»

Ещё почти два миллиона главный орловский финансист предложил направить в управление градостроительства на погашение задолженности по страховым взносам. Пять миллионов отдать самой администрации на исполнение судебных исков и предписаний. И столько же выделить учреждениям образования, на погашение прошлогодней кредиторки. Оценив предложение администрации, депутаты выработали своё.



Константин Федотов, председатель комитета по бюджету и налоговой политике Орловского горсовета: «Направить дополнительные доходы на увеличение ассигнований управления образования для погашения кредиторской задолженности - 20 миллионов рублей. МУП ТТП - на оказание финансовой помощи - 10 миллионов рублей. МУП ЖРЭР Заказчик - на оказание финансовой помощи - 24 миллиона рублей»

С четырехкратным увеличением выделяемых учреждением образования средств народные избранники согласились единогласно. Ситуация здесь действительно патовая - городские школы и детские сады не в силах даже рассчитаться за летний ремонт. У 132 учреждений из-за прошлогодних долгов арестованы счета. А вот с остальным распределением средств было много несогласных. Особенно с финансовой поддержкой муниципальной управляющей компании.



Владимир Букалов, депутат Орловского горсовета: «Мы выделяем управляющей компании деньги из бюджета, компания продала имущества на несколько десятков миллионов рублей, а воз и ныне там. У меня есть подозрение на крайне неэффективную работу менеджмента компании. Прошу Вас организовать внимательный разбор работы данного предприятия»

Владимир Негин, заместитель председатель Орловского горсовета: «У нас несколько сотен домов у этого предприятия, плюс это предприятие тащит за собой брошенные дома. И у нас подготовка к зиме»

После бурных обсуждений поправки всё же были приняты. Так же как и изменения в генплан, которые депутаты рассмотрели дополнительным вопросом. Они были необходимы для начала работ на пустыре вдоль Раздольной, где планируется строительство гипермаркета «Леруа Мерлен». Сейчас на данном участке разрешено только жилое строительство. Своим решением депутаты изменили его предназначение, и теперь там возможно строительство коммерческих зданий.









Антон Киселёв

8 августа 2019 года







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