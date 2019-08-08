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«Губернаторский контроль» проверил мусоросортировочный центр в Мценске

Рейд совершен после жалоб о сбоях в работе.

Задержку в работе объяснили поломкой пресса. Поскольку он немецкий, нужную для замены запчасть пришлось ждать пару дней. Сейчас все работает в штатном режиме. А сам центр в ближайшее время модернизируют.

Валерий Бурмистров, директор мусоросортировочного комплекса: «В августе начнется реконструкция данного сортировочного комплекса объем обрабатываемого вторичного сырья вырастит в три раза до 130 тысяч тонн с 35 тысяч тонн. Соответственно, обработка и на выходе вторичное сырье увеличится до 20% будет уже собираться и ветошь и все остальное».

В проекте предусмотрены мусоросортировочный комплекс и полигон захоронения ТКО. На данный момент готов участок обезвреживания для утилизации медицинских отходов. Кстати, он орловского производства. Закуплена спецтехника для перевозки мед. отходов класса А, Б. Правда, участок простаивает, виной всему бумажная волокита. Тем временем, все по тому же проекту, во всей красе, комплекс должен предстать к 1 июля 2020 года.




Анна Вайсергисер
8 августа 2019 года

 


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