Новости версия для печати В Орле к 2024 году станет на две благоустроенные территории больше В этом поспособствовали местные жители.



На заседании комиссии по утверждению и контролю за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» приняли решение о включении в перечень общественных территорий двух дополнительных объектов.



Первый — братское кладбище жертвам фашизма, расположенное между ул. Красноармейской и ул. Ломоносова. Объект имеет мемориальный статус, но мероприятия по его благоустройству фактически проводятся дважды в год — в преддверии Дня Победы и Дня города Орла. Работы выполняются управлением коммунальным хозяйством и сводятся, как правило, к восстановлению асфальтового покрытия и клумб, очистке памятных знаков.



Черновым проектом, представленным на заседании комиссии, предусмотрены ремонт существующих пешеходных дорожек с заменой асфальта на плитку, установка скамеек, урн, светильников, озеленение, облагораживание памятных знаков. Также предлагается выполнить косметический ремонт существующего ограждения.



Второй объект, предложенный для включения в программу, — территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова (в районе Ледовой арены). При разработке проекта планировки микрорайона «Наугорский» данная территория задумывалась как бульвар. Согласно предварительному проекту благоустройства, на территории между Наугорским шоссе и ул. Картукова (общая площадь — порядка 16 тыс. кв.м) планируется устройство пешеходных дорожек плиткой, установка скамеек, урн, светильников, высадка деревьев и кустарников, организация газона.





Анастасия Дорохова

8 августа 2019 года







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