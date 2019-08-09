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Полицейские напомнили орловцам, что такое «Безопасное детство»

В ходе мероприятия полицейские совместно с общественниками раздали родителям профилактические листовки, пообщались с орловцами на улицах города, напомнили, что безопасность детей напрямую зависит от них.

Иллюстрированные листовки, которые получили граждане, напоминают о том, что оставлять окна открытыми опасно и при проветривании квартиры необходимо присматривать за ребенком. Также на окна стоит поставить специальные ограничители, позволяющие открывать рамы на безопасное расстояние. Мебель лучше отодвинуть от окон, чтобы предотвратить случайное попадание малыша на подоконник. Нужно не забывать, что и москитные сетки представляют опасность: они не рассчитаны на вес даже годовалого ребенка и от падения не уберегут.