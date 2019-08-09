Новости версия для печати Православный журнал представит в Орле «портрет современного верующего» Фотовыставка продлится только один день – 18 августа



Как Как сообщает пресс-служба «Орловской митрополии», фотовыставка «Верующие» проходит в рамках проекта «Знакомство с читателем». Посетители выставки смогут увидеть широкую улыбку Фёдора Емельяненко и пронзающий взгляд Вячеслава Бутусова, православную Пасху на Африканском континенте и якутского епископа в собачьей упряжке. Также посетители выставок познакомятся с мультимедийным проектом «Минутная история», который рассказывает об истории России в формате коротких анимационных роликов. Место проведения: Орловский краеведческий музей (ул.Гостиная,2)

Открытие: 18 августа в 12:00

Вход свободный





Анастасия Дорохова

9 августа 2019 года







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