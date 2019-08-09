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пятница
9.08.2019
14:48:48
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Православный журнал представит в Орле «портрет современного верующего»Фотовыставка продлится только один день – 18 августа
Как сообщает пресс-служба «Орловской митрополии», фотовыставка «Верующие» проходит в рамках проекта «Знакомство с читателем».
Посетители выставки смогут увидеть широкую улыбку Фёдора Емельяненко и пронзающий взгляд Вячеслава Бутусова, православную Пасху на Африканском континенте и якутского епископа в собачьей упряжке.
Также посетители выставок познакомятся с мультимедийным проектом «Минутная история», который рассказывает об истории России в формате коротких анимационных роликов.
Место проведения: Орловский краеведческий музей (ул.Гостиная,2)
Открытие: 18 августа в 12:00
Вход свободный
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