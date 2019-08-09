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Орловцы стали чаще обращаться за помощью в Роспотребнадзор

Всего с начала года сотрудники регионального Роспотребнадзора обработали 1533 обращения жителей области. Более половины из них касались нарушения прав потребителей в сфере торговли. Среди них большая часть касалась продажи непродовольственных товаров, особенно орловцев интересовали права потребителей при дистанционных покупках.

В сфере оказания услуг по-прежнему лидируют жалобы на услуги ЖКХ. За прошедший период таких обращений поступило 166. Рост количества жалоб составил более 12%.



Отмечается, что по 1486 обращениям заявителям были даны необходимые разъяснения, 103 обращения направлены на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 17 обращений послужили поводом к проведению внеплановых проверок и административных расследований.