На территории стадиона «Центральный» в Орле появится еще один спортобъект

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пятница
9.08.2019
14:48:54
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На территории стадиона «Центральный» в Орле появится еще один спортобъектОбластные власти планируют реконструировать заброшенное здание.
Согласно проекту, стоимость строительства объекта составляет более 225 млн рублей. Большая часть денег (212 миллионов) поступит из федерального бюджета. Еще 13 миллионов добавит областная казна. Строительство рассчитано на 2019-2021 годы.
Известно, что спортивный комплекс включает большой спортивный зал размерами 54,3м * 36м с трибунами на 300 мест. В нем можно будет играть в мини-футбол, волейбол, бадминтон, большой теннис, заниматься спортивной акробатикой, художественной гимнастикой. Зал также предусмотрен для занятий единоборствами – дзюдо, самбо, спортивной борьбой.
Реконструкция зала предполагает возможность проведения тренировок по нескольким видам спорта одновременно, для чего пространство зала делится на 3 части. Вместимость комплекса – 350 человек. Общая площадь здания составит 5581 кв. м.
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