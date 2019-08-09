Для юных орловцев готовят места в детских садах

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пятница
9.08.2019
14:48:36
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Для юных орловцев готовят места в детских садахДо конца 2019 года в Орловской области будут введены 860 мест: из них 460 — для детей до 3 лет, 400 — от 3 до 7 лет.
Информация прозвучала на заседании комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму. В рамках национального проекта «Демография» Орловская область в 2019 году получила более 145 млн рублей на завершение строительства двух детских садов по 230 мест каждый в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский». На 1 августа строительная готовность объектов составила 65 % и 55 % соответственно.
В настоящее время выбраны заведующие учреждений, разрабатываются образовательные программы, начат приём заявлений от родителей. Помимо этого, продолжается строительство детских садов на ул. Родзевича-Белевича и ул. Планерной, идёт процесс перепрофилирования помещений в детских садах под ясельные группы.
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