На образование в Орловской области в 2019 году потратят почти 400 миллионов рублей

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пятница
9.08.2019
14:48:30
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На образование в Орловской области в 2019 году потратят почти 400 миллионов рублейДеньги выделены на реализацию мероприятий одноимённого национального проекта.
Более 44 млн рублей из них пошло на обновление материально-технической базы 28 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах. На базе которых создаются центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Более 12 млн рублей — на такое же обновление организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптивным образовательным программам. Это Орловская школа-интернат для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, Болховская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ и Орловская школа для обучающихся с ОВЗ.
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