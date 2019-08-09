Орловский «Кванториум» ждёт своих учеников

|
пятница
9.08.2019
14:47:53
|
|
Орловский «Кванториум» ждёт своих учениковОткрытие детского технопарка запланировано на осень 2019 года.
По информации руководителя регионального департамента образования Татьяны Крымовой, с сентября начнутся теоретические занятия, а после ученики приступят к практике на современном оборудовании. Объём финансирования технопарка составляет более 73 млн рублей.
На сегодняшний день часть аукционов в стадии подписания контрактов, поставка оборудования начнётся уже в августе.
Заявку на обучение детей в возрасте от 12 до 17 лет можно оставить на официальном сайте «Кванториума».
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта