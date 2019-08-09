Новости версия для печати Орловский «Кванториум» ждёт своих учеников Открытие детского технопарка запланировано на осень 2019 года.







На сегодняшний день часть аукционов в стадии подписания контрактов, поставка оборудования начнётся уже в августе.



Заявку на обучение детей в возрасте от 12 до 17 лет можно оставить на По информации руководителя регионального департамента образования Татьяны Крымовой, с сентября начнутся теоретические занятия, а после ученики приступят к практике на современном оборудовании. Объём финансирования технопарка составляет более 73 млн рублей.На сегодняшний день часть аукционов в стадии подписания контрактов, поставка оборудования начнётся уже в августе.Заявку на обучение детей в возрасте от 12 до 17 лет можно оставить на официальном сайте «Кванториума».





Анастасия Дорохова

9 августа 2019 года







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