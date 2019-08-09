В Ливнах банк не смог взыскать кредит с наследников

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пятница
9.08.2019
14:49:31
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В Ливнах банк не смог взыскать кредит с наследниковПосле смерти заёмщика кредит не стал наследством родственников.
Как пишет газета «Уездный город»», незадолго до своей смерти жительница Ливен взяла в банке кредит. После её смерти банк обратился в Ливенский суд с требованием взыскать в их пользу с наследников покойной - мужа, сына и дочери около 85 тысяч рублей.
Однако ответчик заявил, что после смерти супруги никто из наследников наследство не принимал, ввиду отсутствия такового. Его супруга работала медсестрой, длительный период болела, а потому денежных накоплений или иного имущества они не нажили, все уходило на содержание и воспитание детей. Дом, в котором живёт семья, достался им по наследству от его родных. Наследственное дело к имуществу умершей не заводилось, о чем указано в реестре наследственных дел, ответах нотариусов Ливенского нотариального округа. Изучив все обстоятельства дела, суд отказал банку в удовлетворении исковых требований.
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