Новости версия для печати В Ливнах банк не смог взыскать кредит с наследников После смерти заёмщика кредит не стал наследством родственников.



Как пишет газета «Уездный город»», незадолго до своей смерти жительница Ливен взяла в банке кредит. После её смерти банк обратился в Ливенский суд с требованием взыскать в их пользу с наследников покойной - мужа, сына и дочери около 85 тысяч рублей. Однако ответчик заявил, что после смерти супруги никто из наследников наследство не принимал, ввиду отсутствия такового. Его супруга работала медсестрой, длительный период болела, а потому денежных накоплений или иного имущества они не нажили, все уходило на содержание и воспитание детей. Дом, в котором живёт семья, достался им по наследству от его родных. Наследственное дело к имуществу умершей не заводилось, о чем указано в реестре наследственных дел, ответах нотариусов Ливенского нотариального округа. Изучив все обстоятельства дела, суд отказал банку в удовлетворении исковых требований.





Анастасия Дорохова

9 августа 2019 года







На главную страницу





