Новости версия для печати Реконструкция городского парка в Ливнах должна завершиться 1 сентября Накануне городские власти провели очередную встречу с подрядчиком.



По информации пресс-службы ливенской администрации, работа по асфальтированию и мощению дорожек завершена. Осталось благоустроить территорию бывшей танцевальной площадки, завершить ограждение летней эстрады и установить ещё один аттракцион. Ремонт административного здания летней эстрады запланирован на 2020 год. Известно также, что в ближайшее время будет произведён монтаж обновлённой конструкции памятного знака в честь 400-летия основания города Ливны. Перед подрядчиком поставлена задача до 1 сентября полностью завершить определённые контрактом работы. Представитель строительной компании отметил, что открытым останется лишь вопрос озеленения территории, которое целесообразно перенести на более поздний срок.





Анастасия Дорохова

9 августа 2019 года







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