Реконструкция городского парка в Ливнах должна завершиться 1 сентября

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пятница
9.08.2019
14:48:24
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Реконструкция городского парка в Ливнах должна завершиться 1 сентябряНакануне городские власти провели очередную встречу с подрядчиком.
По информации пресс-службы ливенской администрации, работа по асфальтированию и мощению дорожек завершена. Осталось благоустроить территорию бывшей танцевальной площадки, завершить ограждение летней эстрады и установить ещё один аттракцион. Ремонт административного здания летней эстрады запланирован на 2020 год. Известно также, что в ближайшее время будет произведён монтаж обновлённой конструкции памятного знака в честь 400-летия основания города Ливны.
Перед подрядчиком поставлена задача до 1 сентября полностью завершить определённые контрактом работы. Представитель строительной компании отметил, что открытым останется лишь вопрос озеленения территории, которое целесообразно перенести на более поздний срок.
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