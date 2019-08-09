Новости версия для печати В Орловском академическом театре развернулась борьба за «милость Мельпомены» В ней приняли участие и вчерашние студенты, и актёры со стажем.



Актёры на кастинг в труппу орловского драмтеатра приехали из разных городов. На сцену перед жюри выходили показать монологи, отрывки из стихов и басен как актёры со стажем, так и те, кто только в этом году получил диплом. В жюри - заслуженные артисты России и главный режиссёр театра Алексей Доронин. Алексей Доронин, главный режиссёр ОГАТ им.И.С.Тургенева: «Нужны новые лица, нужна новая кровь, надо давать дорогу молодым, тем более что есть желающие, много интересных ребят, труппа взрослеет, и правильно, чтобы молодые играли молодых» По итогам кастинга на подмостки попадают трое из почти тридцати претендентов. Среди них орловчанка, студентка третьего курса института культуры Елизавета Рыбянцова, и пара из Воронежа Евгения Дороничева и Артем Стреблюк.





Эва Стасюлевич

9 августа 2019 года







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