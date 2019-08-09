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пятница
9.08.2019
14:48:05
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Семья для сироты. Сегодня в Орле открылась выставка «Хочу домой».
- Губернаторский контроль проверил – работает ли мусороперерабатывающий завод? С инспекцией на место выезжала и наша съёмочная группа.
- Дорогу скорой надо уступать. Степень ответственности за препятствие врачам во время работы ужесточили.
- Пристегивать на замок, а лучше не оставлять без присмотра. Полиция напоминает велосипедистам, как сохранить свой двухколёсный транспорт от воров.
- Новые лица в Орловском академическом театре им. Тургенева. Прослушивание состоялось. Актёры из каких городов пополнили труппу?
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