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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП

В автобусе ПАЗ, который двигался в сторону посёлка Кромы упала женщина 1949 года рождения. В результате ДТП пассажир получила телесные повреждения и бригадой скорой помощи доставлена в ООКБ Мопра. Позднее она была отпущена на амбулаторное лечение.



Днём на автодороге «Орел-Ефремов» произошло столкновение автомобилей Газ и ВАЗ-2105. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажир автомобиля Газ (женщина 1989г.р.), ей на месте была оказана медпомощь. Водитель ВАЗ 2105 получил телесные повреждения. Мужчине было назначено амбулаторное лечение.

В черте города Орла произошёл наезд автомобиля Газ на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.





На автодороге «Орел-Тамбов-Хотетово-Гагаринка» 19 летняя девушка, управляя автомобилем «Дэу Матиз» наехала на световую опору. В результате ДТП 2 пассажира молодой человек 2000г.р. и девушка 2000г.р. получили телесные повреждения, были отпущены. Ещё один наезд на пешехода произошёл в Болхове. Вечером в местную больницу был доставлен мальчик 2007 г.р., который пояснил, что получил телесные повреждения в результате ДТП. В ходе проверки было установлено, что он перебегал дорогу вне пешеходного перехода и попал под машину. После наезда на пешехода водитель самостоятельно доставил пострадавшего в больницу, где ему было назначено амбулаторное лечение.