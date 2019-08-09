Новости версия для печати Ремонт парка Калинникова в Мценске займёт четыре года К 1 ноября 2019 года подрядчик обещает завершить лишь первую очередь строительства.



Всего согласно проекту на то, чтоб привести парк Калинникова в порядок требуется около 47 миллионов рублей. Пока выделено почти 7. На эти деньги демонтируют на центральной аллее имеющееся освещение. Его заменят на новое.



Предусмотрена установка 20 антивандальных фонарей. Кроме того, главную аллею планируют выложить плиткой. Материал для этого уже закуплен. Доставка ожидается на следующей неделе. Кроме того, в парке появятся скамейки и урны. Уже готов котлован для установки памятника воинам интернационалистам. Его открытие приурочат к 30-летию вывода российских войск из Афганистана. Сергей Латынин начальник управления ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ транспорта и дорожного хозяйства области: «Была произведена очень большая расчистка по местности. Здесь были заросли. Территория данная по общественному голосованию которое проводилось очень будет востребована и пользоваться спросом, популярностью у людей».





Анна Вайсергисер

9 августа 2019 года







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