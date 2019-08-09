Новости версия для печати Орловская станция обезжелезивания работает с запасом При проектной мощности в 75 тысяч кубометров она пропускает через свои фильтры только 60 тысяч кубометров.



Ещё несколько лет назад из кранов больше половины Орловских жителей текла вода, которой назвать питьевой было нельзя. Содержание железа в ней было превышено в десять раз от норматива, даже после очистки. За три года станция не дала ни одного серьёзного сбоя. Специалисты водоканала заверяют, что качество очистки она выдаёт даже выше проектной. Фильтрация воды, которая поступает с Кромского водозаборного узла идёт постоянно. Кстати, не останавливалась она даже во время ремонтных работ, которые прошли несколько дней назад на магистральном водоводе. В это время шло аккумулирование запасов уже очищенной питьевой воды в резервуарах станции. На каждом них раз в сутки в автоматическом режиме происходит очистка фильтра. Все железо, которое на нем осело вымывается и отправляется в канализацию. Вместе с ним туда же уходит и часть вредных солей.









Оксана Гранн

9 августа 2019 года







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