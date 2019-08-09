Новости версия для печати

В Ливнах появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

На эти цели будет потрачено почти 20 миллионов рублей. Также в рамках соглашения с министерством спорта России на общую сумму 36 миллионов рублей будет закуплено оборудование на спортивные школы олимпийского резерва и училища олимпийского резерва (6,7 млн рублей), а также комплектов искусственных покрытий для футбольных полей (9, 5 млн рублей).

В рамках второго соглашения (сумма 70 миллионов) более 30 миллионов рублей будет потрачено на строительство в десяти районах области малых спортивных площадок для тестирования населения в соответствии с «Всероссийским комплексом ГТО». А уже в сентябре откроется новое футбольное поле на стадионе «Центральный»



Кроме того, более шести миллионов рублей из федерального бюджета поступили в регион на подготовку спортивного резерва для сборных команд трёх подведомственных учреждений: Училище олимпийского резерва, СШОР № 1, СШОР «Русичи».