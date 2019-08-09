В Ливнах появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

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пятница
9.08.2019
14:47:47
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В Ливнах появится новый физкультурно-оздоровительный комплексСтроительство вошло в нацпроект «Спорт – норма жизни».
На эти цели будет потрачено почти 20 миллионов рублей. Также в рамках соглашения с министерством спорта России на общую сумму 36 миллионов рублей будет закуплено оборудование на спортивные школы олимпийского резерва и училища олимпийского резерва (6,7 млн рублей), а также комплектов искусственных покрытий для футбольных полей (9, 5 млн рублей).
В рамках второго соглашения (сумма 70 миллионов) более 30 миллионов рублей будет потрачено на строительство в десяти районах области малых спортивных площадок для тестирования населения в соответствии с «Всероссийским комплексом ГТО». А уже в сентябре откроется новое футбольное поле на стадионе «Центральный»
Кроме того, более шести миллионов рублей из федерального бюджета поступили в регион на подготовку спортивного резерва для сборных команд трёх подведомственных учреждений: Училище олимпийского резерва, СШОР № 1, СШОР «Русичи».
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