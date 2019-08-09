Новости версия для печати В Орловской области заняты увеличением малого сельхозпредпринимательства Работа ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Областные власти планируют к концу 2024 года довести число малых хозяйственных форм до 553 единиц. Речь идет о крестьянских (фермерских) хозяйствах (К(Ф)Х) и сельскохозяйственных потребительских кооперативах. Общий объем финансирования этой работы на 2019–2024 годы составляет 333 млн рублей. В 2019 году финансирование составит более 36,5 млн рублей.



Сергей Борзенков, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «По проекту будет также представляться господдержка по следующим направлениям: грант «Агростартап», субсидия сельскохозяйственным потребительским кооперативам и субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Орловской области на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности».





Анастасия Дорохова

9 августа 2019 года







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