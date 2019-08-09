Новости версия для печати Областные власти поставили планку экспорта продукции АПК на ближайшую пятилетку Увеличение цифр по продажам – основная цель регионального проекта «Экспорт продукции АПК».



К 2024 году планируется довести объем экспорта до 150 миллионов долларов США. Сделать этого намерены с помощью создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью). Одним из главных потенциальных экспортных продуктов является красное мясо. Но для начала его поставок необходимо снять санитарные ограничения.



Всего же, объем экспорта продукции АПК за 7 месяцев 2019 года составил 30,5 млн долларов США, в том числе: зерновые – 9,7 млн долларов США, продукция масложировой отрасли – 14,5 млн долларов США, готовая пищевая продукция – 4 млн долларов США, прочая продукция – 2,3 млн долларов США. Основными направлениями экспорта продукции АПК Орловской области являются Латвийская Республика, Литовская Республика, Китайская Народная республика, Республика Беларусь, Испания, Республики Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан.





Анастасия Дорохова

9 августа 2019 года







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