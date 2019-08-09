Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Станции обезжелезивания - три года. Как работает она сегодня? Нашему корреспонденту показали и рассказали на месте.



- «Кванториум» ищет таланты. Продолжается запись в технопарк.



- Одна мечта на всех. В Орле открылась выставка фотопортретов детей, которые очень хотят домой.



- Пополнение в актёрской семье драматического театра. Мы были на кастинге.



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Вести-Орёл

9 августа 2019 года







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