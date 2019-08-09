Новости версия для печати В труппу театра имени Тургенева могли попасть актёры из Донецка Весть о кастинге моментально облетела интернет.



Здесь все как всегда: несколько финальных слов от педагога, очередь, волнение, домашние заготовки и расчёт на экспромт. В орловском театре желают играть не только местные актёры Попробовать свои силы приехали конкурсанты из Воронежа, Тулы, Донецка.



Более тридцати человек претендовали всего на три актёрские вакансии. Такая большая конкуренция – это всегда волнение. Хотя актёры понимают, что это субъективный отбор и часто, дело случая. Варвара Букреева в этом году окончила один из московских театральных Вузов и тоже решила рискнуть.



Варвара Букреева, участница кастинга: «У меня басня, монолог и стихотворение. Все лирическо-поэтическое. Волнение как на экзамене. Все как в первый раз»

В жюри кастинга заслуженные артисты России, и главный режиссёр театра Алексей Доронин. Он считает, что труппе нужны новые лица и свежая кровь.



Алексей Доронин, главный режиссёр ОГАТ им. И.С. Тургенева: «Мы ищем молодых и талантливых. Интересные типажи. В этом есть производственная необходимость. Театр её испытывает. Но может случиться так, что человек, у которого типаж, в котором театр с одной стороны не нуждается, может оказаться таким интересным самородком, что не сможем его не взять»

В результате на подмостки академического театра попадают трое. Среди них орловчанка, студентка третьего курса института культуры Елизавета Рыбянцова, и пара из Воронежа, Евгения Дороничева и Артем Стреблюк.









Эва Стасюлевич

9 августа 2019 года







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