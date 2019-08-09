Новости версия для печати Чисто не там, где метут, а там, где не сорят! Уборка городских погостов по прежнему остаётся одним из самых больных вопросов. С очередной жалобой по поводу мусора на Наугорском кладбище орловцы обратились в нашу редакцию.



О том, что «места памяти» в Орле утопают в мусоре мы рассказывали не раз. И Наугорское кладбище – не исключение. Его посетители рассказывают, что горы мусора здесь иногда достигают человеческого роста. И это вина, в том числе и тех, кто приходят навести порядок на могилах усопших.



Татьяна Плеганская, жительница г. Орла: «Есть люди, но крайне мало,которые приходят сюда с пакетиками. Видно, что будет убрано. В пакетик будет мусор сложен и отнесён к контейнеру. Результат того, кто идёт без пакетика вы видите сами. Стыд и позор! Живём в 21 веке и никак не можем навести порядок!»

К разговору подключился и администратор кладбища. Он работает здесь уже порядка двадцати лет. И эту проблему видит изнутри.



Вячеслав Зубков, администратор Наугорского кладбища г. Орла: «Один выкинул щепотку мусора. Люди следующие идут и накидывают. Вот и образовывается стихийная кучка. И получается хаос»

В Орле восемь кладбищ. Три из них остались без уборки. Подрядчик заявил о прекращении работ. Но на Наугорском мусор вывозят.



Александр Фролов, руководитель отдела мониторинга и состояния контроля за содержанием мест захоронения МКУ УКХ г. Орла: «Есть узкие проходы, где в основном и образовываются те стихийные свалки, про которые жалуются граждане, которые они сами и создали. Проехать к ним бывает практически невозможно. Поэтому ручная уборка производится ежедневно. И так происходит на всех кладбищах. Только не ежедневно все это вывозят - у нас есть определённые графики, лимиты»

Нарушать которые в управлении коммунального хозяйства не могут. А сейчас УКХ ищет нового подрядчика на уборку Афанасьевского, Троицкого и Крестительского кладбищ. Но как известно: чисто не там где убирают, а где не мусорят.









Юлия Опанасюк

9 августа 2019 года







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