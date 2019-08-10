Новости версия для печати Освобождение родного края от фашистких захватчиков сегодня отмечают жители Сосковского района. В боях за его освобождение погибло и умерло от ран более 700 тысяч солдат и офицеров красной армии.



22 месяца Сосковская земля находилась в оккупации. Почти все взрослое население было либо на фронте, либо угнано в Германию. В итоге погибшими и пропавшими без вести числятся почти три с половиной тысячи человек.



Бои за освобождение района начались 7 августа, к 12 августа враг был выбит окончательно. Останки героев покоятся в 15 братских могилах и захоронениях. Центральный мемориал с боевой машиной на пьедестале в честь бойцов Третьей гвардейской танковой армии установлен в селе Сосково.





Мария Семак

10 августа 2019 года







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