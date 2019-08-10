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Сегодня в России отмечается день физкультурника

Праздник в этом году отмечает 80 годовщину.

Это праздник здорового образа жизни, праздник силы воли и твердого характера. Еще в середине XIX века в Россию пришла иностранная мода на спортивные клубы и общества. А новый виток развития физкультуры произошел после падения царского режима. Пришло осознание того, что только здоровая нация, сможет осилить огромный объем поставленных перед страной и народом задач. Стали создаваться Советы физической культуры, массово организуются физкультурно-спортивные ячейки и общества.

В 1931 году в основу системы физического воспитания внедряется физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне», который сейчас получил второе рождение. К концу 1930-х года физкультурное движение приобрело такие огромные масштабы, что 16 июля 1939 года Совет Народных Комиссаров СССР подписал постановление об учреждении Всесоюзного Дня физкультурника. Первый официальный праздник провели 18 июля 1939 года.


Анастасия Дорохова
10 августа 2019 года

 


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