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суббота
10.08.2019
17:23:00
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Любители спорта сыграют в «Оранжевый мяч»Баскетболистов ждут с самого утра на площадке микрорайона Зареченский.
Игры стартуют в 10 утра. Зачет ведется в трех возрастных дисциплинах: до 16 лет, 17-18 лет и от 19 и старше. Состав команды: 4 человека (три игрока на площадке и один запасной). Соревнования проводятся по олимпийской системе (на выбывание). Место проведения соревнования – площадка около «Ледовой Арены» в микрорайоне «Зареченский».
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